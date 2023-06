Condividi subito la notizia

Sabato 24 giugno (ore 21:30 – ingresso libero – info 3331803375 – www.seifestival.it) l’atrio del Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita la serata finale della seconda edizione del contest SEI D’Autore. Otto progetti pugliesi under 30 si sfidano per conquistare il palco della diciassettesima edizione del SEI festival di Coolclub. Dopo l’esibizione di Melga, Sirada, Stain e Vitiana, la seconda serata (prevista il 10 giugno e rinviata per pioggia) vedrà confrontarsi I.F.I.F. (Il futuro in Fausto), progetto solista di Mauro Mangione, la cantautrice dalla vena indie-pop/alternative/folk Matilde, Tario con sua la vena malinconica e le sonorità calde e il cantautore, chitarrista e polistrumentista Meschino, in uscita con “Dormo Male” (disco d’esordio prodotto da Roy Paci per l’etichetta Etnagigante). A seguire (prima della proclamazione del vincitore) Lauryyn presenterà i brani di Intro, ep d’esordio in uscita per Sun Village Records con il sostegno di Puglia Sounds Records della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale). Da sempre attratta dalle sonorità hip hop, soul, r&b ed elettroniche internazionali, Lauryyn fa una sintesi dei suoi ascolti e delle sue esperienze in cerca di una sua linea espressiva autentica, per la prima volta in lingua italiana. La scrittura dei testi è un’analisi introspettiva per la comprensione dei processi emotivi e della loro esorcizzazione. Il profilo autobiografico è un pretesto per esprimere universalmente la realtà della sua generazione. L’EP è composto da 6 brani originali realizzati insieme al polistrumentista Filippo Bubbico che ha prodotto e suonato l’intero lavoro.

Dalle 19 (info e prenotazioni tavoli 3343429268⁣ – nuvole@ilcastellovolante.it) sulle terrazze di Nuvole, il cocktail bar e bistrot del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, sarà possibile accomodarsi per degustare un aperitivo e apprezzare il rinnovato menù proposto dagli chef Andrea Mazzola e Diletta Bagordo. In chiusura sarà annunciato il nome del vincitore o della vincitrice del contest che entrerà nella line up ufficiale del SEI Festival. Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, il festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Castro, Castrignano de’ Greci e Melpignano e del Distretto Produttivo Puglia Creativa con il supporto di Vini Garofano e in collaborazione con Dice.fm e altre realtà pubbliche e private. Fino al 16 agosto, con il claim My Desire, (prevendite attive su Dice e TicketOne) il Festival ospiterà in giro per il Salento, tra le altre, le esibizioni di Thurston Moore Group, Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band, New York Ska-Jazz Ensemble, Zion Train, Shame, Orkestar Svetlost, Dente, Nada, Niccolò Fabi, Calibro 35, Clap!Clap!, Ada Oda, Federico Dragogna, Fuera per un viaggio musicale emozionante e variegato e un concerto all’alba con Redi Hasa, Valerio Daniele, Amedeo Pace e Rodrigo D’Erasmo.

