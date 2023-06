Condividi subito la notizia

L’assessore regionale alle Politiche di sviluppo, Michele Casino, ha effettuato ieri con l’amministratore unico di APiBas Luigi Vergari e il sindaco di Melfi Giuseppe Maglione un sopralluogo nell’area industriale di Melfi per organizzare il cronoprogramma degli interventi urgenti da mettere in atto. La ricognizione degli interventi necessari per il ripristino della messa in sicurezza dell’area ha riguardato prioritariamente i settori della viabilità, della pubblica illuminazione e della segnaletica.

“L’area industriale di Melfi – ha dichiarato l’assessore Casino – è considerata dalla Giunta regionale e dal Presidente Bardi fortemente strategica nell’ambito delle politiche di sviluppo regionale. Obiettivo di questa amministrazione è di ripristinare prima possibile l’operatività delle aree industriali, trascurate dalle amministrazioni precedenti. Da qualche giorno – spiega Casino – APiBas è entrata nella piena operatività ed ha già messo in campo una serie di procedure di evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza di tutte le aree industriali lucane disponendo di un finanziamento regionale di circa un milione e mezzo di euro. Con queste risorse – ha sottolineato Casino – compiamo il primo passo per il rilancio delle aree industriali a partire ovviamente da quella di Melfi. I lavori per rendere più sicure e attrattive le aree industriali della Basilicata. cominceranno prima possibile al termine delle procedure di evidenza pubblica”.

