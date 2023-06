Condividi subito la notizia

ARTE – Visite guidate e nuovo orario al Parco Archeologico di Rudiae a LecceDa venerdì 2 a domenica 4 giugno (ore 18:30) proseguono le visite guidate nel Parco archeologico di Rudiae a Lecce. Quello della città fondata dai Messapi, nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.), è uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl – spin off dell’Università del Salento, anche sulla base di un preventivo accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce. Dal primo week end di giugno (con apertura straordinaria anche venerdì 2) e fino al 27 agosto, le visite si terranno ogni sabato e domenica con turno unico alle 18:30. Dal 16 al 18 giugno il Parco Archeologico aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia, ideate nel 2010 dal Ministero della Cultura francese e promosse dal 2019 anche in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Nelle prossime settimane sarà inoltre svelato il programma di appuntamenti speciali che caratterizzerà l’estate. Durante le visite sarà ricordata anche la figura di Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie proprio per la costruzione dell’Anfiteatro. Il Parco Archeologico di Rudiae dista da Lecce circa 3 km in direzione sud-ovest. Per info e prenotazioni parcoarcheologicorudiae.it.

MUSICA – Make Love With Fez con i Montefiori Cocktail al Castello Volante di Corigliano d’OtrantoDalle 19 (ingresso 15 euro) al Castello Volante di Corigliano d’Otranto appuntamento con Make Love With Fez, un affascinante viaggio nei suoni dell’acid jazz, genere musicale nato nella scena club di Londra nella metà degli anni ’80, che combina elementi di jazz, soul, funk, disco e hip-hop. Un evento, nato da un’idea di Carlo Toma e di Bruna Pizzichini, in co-produzione con il Castello Volante, per chi ama il jazz, le sue evoluzioni e contaminazioni, per chi vuole festeggiare l’arrivo dell’estate e rivivere le calde e seducenti atmosfere che hanno animato la vita notturna salentina dei mitici anni Novanta. Ospiti speciali della serata i Montefiori Cocktail uno dei nomi più importanti della scena di musica lounge mondiale, dalla metà degli anni ’90 ad oggi, accompagnati dalla cantante pugliese Stefania Dipierro tra le voci più interessanti del panorama musicale italiano che spazia tra jazz, italian, brasil ed elettronica. Ad arricchire la serata con le loro sonorità italian rare groove, bossa, cumbia nujazz, soul, arabic i dj protagonisti indiscussi della scena musicale salentina dell’ultimo millennio Sandro Litti e Postman Ultrachic. Sempre dalle 19 (prentazione obbligatoria) i più piccoli (dai 7 ai 12 anni) andranno “Alla scoperta dei misteri del Castello”: un’esplorazione speciale a cura di InfoPoint ispirata alla lettura del libro “Sciacuddhi” di Alberto Giammaruco (Kurumuny Edizioni). Info ilcastellovolante.it.

Dalle 21:30 (contributo associativo 7 euro) all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto con Genetlìaco di Bac prosegue Ebbene venga Giugno – Festival! Una serata speciale per festeggiare i 50 anni del cabarettista salentino Andrea Baccassino. Dopo il “Memorial” e il “Giubileo”, questa è la volta di una grande festa in stile BAC, con musica, risate, tanti ospiti a sorpresa. E chiaramente, come per ogni compleanno che si rispetti, la torta. Il musicista neretino si dedica all’arte e allo spettacolo sin da piccolo. Esordisce come cabarettista nel 1996 con lo spettacolo “Alzamene il Brodo”, che conteneva le famose canzoni “Spunta lu mieru intra ‘ll’otte”, “Trusiana” e “Lu semiasse non bale”. Attivo tanto nelle piazze quanto sul web con il suo BacCanale (www.baccassino.com), attualmente milita in diverse formazioni musicali che gli permettono di spaziare dal cabaret in senso stretto alla musica d’autore, al progressive e al rock. Nel 2022 torna al suo primo amore, la scrittura, e tira fuori dal cassetto il suo primo romanzo “La caduta dell’impero romano” (Abac Edizioni). Ebbene venga Giugno – Festival! si concluderà sabato 3 giugno con “Mezza Luna” del cantautore Miro Durante affiancato da Emanuele Licci e Giorgio Distante. Prima dei live sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano. Info e prenotazioni lumbroia@massimodonno.it – 3381200398.

Dalle 22 (ingresso gratuito – info 3939973677) in Piazza Roma a Leverano, la serata inaugurale della quarantesima edizione di Leverano in Fiore si concluderà con il concerto dei Crifiu. La band salentina composta da Andrea Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) ed Enrico Quirino (batteria), mescola pop, urban, elettronica, world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo Chi non ha, un brano che celebra chi fatica ogni giorno e non fa audience. Sonorità estive, ritmi ballabili, messaggi e contenuti come è nello stile della band salentina che con il nuovo singolo festeggia chi non festeggia. Prodotto da Dilinò e distribuito dal 26 maggio sugli store online grazie a Believe, Chi non ha canta la gente che non conta, che è fuori moda e fuori algoritmo: chi non ha niente eppure potrebbe perché ha talento ma non ha le opportunità. “Chi non ha ma è e c’è”. Ospite del brano il produttore e polistrumentista spagnolo Franiko Calavera, percussionista e dj dell’Istituto Italiano di Cumbia. I Crifiu portano in giro il loro nuovo spettacolo, un allestimento live inedito e una scaletta che percorre la discografia della band con brani come “Rock & Raï” (feat. Nandu Popu dei Sud Sound System), “Al di là delle nuvole” (feat. Boomdabash), “Un’estate così”, “Mondo Dentro” (feat. Sud Sound System) e i recenti “Otranto” e “Dj Dj” fino al nuovo singolo 2023 “Chi non ha”. Info www.crifiuweb.com.

