’Amministrazione comunale di Matera, ha individuato un sito dove collocare le tradizionali giostre in occasione della festa del 2 Luglio, considerata l’indisponibilità di piazza Visitazione per i cantieri in corso. Lo rendono noto il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alle Attività produttive, Lucia Gaudiano, che ha lavorato sulle varie opzioni in stretta sinergia con gli uffici. Alla fine si è trovata una soluzione che coniuga fruibilità e sicurezza per i tanti giovani, che frequenteranno le giostre durante i giorni di festa. Quindi, il parco divertimenti per i più piccoli sarà allestito in piazza Matteotti, non più necessaria ai bus scolastici che oggi la affollano. Per i più grandi, si è individuata l’area diffusa tra le vie Don Luigi Sturzo e Venezia al rione San Giacomo. In particolare, saranno utilizzati i due piazzali prospicienti di via Sturzo (fermata autobus di linea e piazzale di sosta), oltre a un grande terreno dietro via Venezia, di proprietà Ater, che ha già ospitato in passato le giostre. Si sta valutando, all’occorrenza, di chiudere al traffico via Sturzo in alcune ore del tardo pomeriggio-sera, per favorire l’utilizzo in sicurezza delle aree individuate. Una scelta nata anche dalla valutazione che quella zona si trova vicino al rione Piccianello, fulcro della festa del 2 Luglio, e nel quartiere San Giacomo, notoriamente ad alta densità di giovani e adolescenti. Scartate le ipotesi di siti fuori città, per non compromettere la sicurezza dei giovani fruitori delle giostre, e la zona Paip, attraversata da un grosso cavo di alta tensione che avrebbe creato problemi alle installazioni più alte. Bennardi e Gaudiano sono soddisfatti della soluzione adottata, perché contempera la necessità di garantire la sicura raggiungibilità del parco divertimenti, notoriamente preferito da giovani spesso minorenni.

