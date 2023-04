Condividi subito la notizia

Prendono il via nelle prossime settimane le attività di formazione per docenti organizzate dall’Università del Salento per il progetto “Scuole in Ste@m”. Promosso dalla Sezione per l’attuazione delle politiche di genere della Regione Puglia con il supporto della Consigliera del Presidente per l’attuazione del programma, il progetto ha lo scopo di favorire, già in età scolare, un rafforzamento delle competenze STEM delle bambine e delle ragazze, anche attraverso il potenziamento del pensiero innovativo e creativo, utilizzando un approccio metodologico laboratoriale. L’intento è non solo quello di ridurre il divario di genere evidenziato dai test di valutazione standardizzati, ma soprattutto quello di motivare le ragazze allo studio di discipline scientifiche.Nei mesi scorsi sono state individuate e finanziate tramite bando pubblico 16 reti di scuole pugliesi (dalla primaria alla secondaria di secondo grado) che, in sinergia con le Università pubbliche pugliesi e l’Ufficio Scolastico Regionale, realizzeranno percorsi didattico-laboratoriali finalizzati proprio a incentivare l’interesse per le discipline STEM.

Il Dipartimento di Matematica e fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, con il supporto del gruppo interdipartimentale EOS – Eguali Opportunità @UniSalento, ha avviato la collaborazione con le reti della provincia di Lecce che hanno come capofila gli Istituti Comprensivi di Maglie, Leverano, Andrano-Neviano e Aradeo, e con la rete di Martina Franca nella provincia di Taranto, per l’organizzazione di seminari di formazione per docenti e lo svolgimento di attività laboratoriali scolastiche con gli alunni e le alunne nelle sedi scolastiche coinvolte dal progetto.

I primi incontri per la formazione dei docenti, che si svolgeranno telematicamente, sono i seguenti:

mercoledì 19 aprile 2023, ore 17.30

Giulia Ferrari , ricercatrice di Matematiche complementari – Università di Torino

“Studiare e affrontare il problema delle differenze di genere in matematica: dai test di valutazione standardizzata alla pratica didattica in classe”

Patrizia Colella, Dirigente scolastica, esperta di didattica STEM

“Donne e transizione digitale: istruiamo la pratica”

I seminari proseguiranno nei mesi di maggio, giugno e settembre con interventi di formazione disciplinare e di supporto alle attività progettuali delle scuole. Sono coinvolti nel progetto il professor Giulio Avanzini e la professoressa Carola Esposito Corcione del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e le professoresse Anna Paola Caricato, Anna Maria Cherubini, Maria Luisa De Giorgi, Elisabetta Mangino e Maddalena Miccoli del Dipartimento di Matematica e fisica “Ennio De Giorgi”.

Oltre che ai docenti, i seminari sono aperti a tutti gli/le interessati/e. Per la partecipazione è necessario iscriversi inviando una e-mail a daniela.dellanna@unisalento.it.

Lecce, 5 aprile 2023

