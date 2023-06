Condividi subito la notizia

Primo incontro formativo dei “Comitati DICO Parità di Genere”, nati in Basilicata da un accordo di partenariato tra la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, e la Borsa FEDx, allo scopo di far conoscere la domanda e l’offerta del mercato dei fondi europei diretti. “Con la sperimentazione delle metodologie e strumenti FEDx – dichiara Pipponzi – cerchiamo di colmare un vuoto informativo sui programmi e sui finanziamenti europei a fondo perduto, offrendo l’opportunità a chi ne ha interesse di utilizzare gli strumenti che ci mette a disposizione l’Unione europea”.

I numerosi Comitati, nati a seguito dell’avviso pubblico di adesione, provengono da tutto il territorio lucano e hanno dimostrato interesse ad approfondire le informazioni, le metodologie e gli strumenti da utilizzare per implementare la parità di genere nelle 21 aree d’intervento previste, così come individuate dall’Eige (Istituto europeo per l’uguaglianza di genere).

La giornata si è svolta in due sessioni alle quali hanno partecipato donne amministratrici, libere professioniste, consulenti e imprenditrici provenienti in gran parte dall’area del Vulture–Melfese, che hanno apprezzato il valore del supporto erogato e, molto motivate allo sviluppo del progetto DICO, si sono rese disponibili ad attivarsi proficuamente.

Nella sessione mattutina è intervenuto l’assessore regionale alle Politiche di sviluppo, Michele Casino, che ha garantito la massima disponibilità elogiando l’iniziativa.

“Superare il divario di genere – conclude Pipponzi – è un obiettivo comune di equità sociale per liberare le energie e le idee necessarie per lo sviluppo economico della nostra regione. Rinnovo, pertanto, l’invito a tutte le donne ad iscriversi al Comitato DICO (www.fedx.it/gender)”.

