Domenica prossima 11 giugno,in occasione della gara ciclistica “Trofeo Valle d’Itria”, il cimitero comunale resterà chiuso.

Come dispone un’ordinanza del Settore Polizia Locale (n. 270 del 04 giugno 2023) sulle strade interessate dal passaggio della corsa, tra cui Via Ceglie, sarà interdetta la circolazione a tutte le categorie di veicoli dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara.

Inoltre, lungo il percorso della gara sarà vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli su entrambi i lati della strada, compresa l’area di parcheggio antistante il Cimitero comunale, dalle ore 07.30 alle ore 13.00, comunque fino a cessata necessità.

La stessa ordinanza dispone le seguenti modifiche temporanee alla viabilità:

dalle ore 7.30 alle ore 13:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sulle seguenti strade comunali (aree evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria):

via Alcide De Gasperi, da via Pitagora a via Sallustio – ambo i lati della strada;

via Sallustio, da via A. De Gasperi a viale Europa – ambo i lati della strada;

viale Europa, da via Sallustio a Via Stefano Orimini – ambo i lati della strada;

via Serranuda, da viale Europa a Corso Messapia – ambo i lati della strada;

via Lelio Fanelli, da via Serranuda a via Stefano Orimini – ambo i lati della strada

via Lelio Fanelli, da via Serranuda a via Letizia Marinosci – ambo i lati della strada;

Corso Messapia, da via Stefano Orimini a via Ceglie – ambo i lati della strada, compresa l’area di parcheggio antistante il cimitero comunale;



La sospensione temporanea della circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara ciclistica in questione, sulle seguenti strade comunali:

via Alcide De Gasperi, da via Pitagora a via Pietro del Tocco;

via Sallustio, da via Alcide De Gasperi a viale Europa;

viale Europa, da via Sallustio a via Stefano Orimini;

via Serranuda (sede di partenza e arrivo), da viale Europa a Piazza D’Angiò;

via Orazio Flacco, da via Stefano Orimini a via Letizia Marinosci;

via Magna Grecia, da via Stefano Orimini a via Letizia Marinosci;

via Lelio Fanelli, da via Stefano Orimini a via Letizia Marinosci;

via Letizia Marinosci, da Piazza D’Angiò a Corso Messapia;

via Bernini, da via Zito a Corso Messapia;

via S. Michele, da via O. Flacco a Corso Messapia;

corso Messapia, da via Stefano Orimini a via Ceglie.

