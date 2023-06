Condividi subito la notizia

CON TURNO 9,30/11,30 SAREMO COME SEMPRE TRA I RICOVERATI CLOWNS: Dott. Sorriso- Ridolina – Biturbo- Azzurra e Sustola

Siamo più abituati a sottolineare ciò che non va piuttosto che a evidenziare quando le cose invece funzionano, quando i frutti si vedono e quando ci si adopera per arrivare ad un risultato comune.

Per questo vi dedichiamo queste parole, perchè voi medici , infermieri, oss, siete ciò che più assomiglia agli angeli, a voi va la nostra ammirazione, per la professionalità e l’abnegazione con cui portate avanti il vostro compito in condizioni non facili, senza mai dimenticare che il paziente è una persona e non un numero, avendo sempre una parola gentile, un sorriso, un gesto di attenzione.

“” Nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo conto che riceviamo molto di più di ciò che diamo è solo con la gratitudine che la vita si arricchisce.””

Grazie di tutto

IL PRESIDENTE

Comm. Giovanni Martinelli

Hits: 1