Da Lucanum a Realverso per promuovere il territorio in modo innovativo. Vito Santarcangelo amministratore della pmi “Iinformatica” racconta dei progetti per un turismo sostenibile facendo conoscere luoghi attraverso il gioco e il metafisico

L’intelligenza artificiale come strumento per far conoscere in chiave tecnologica la storia, le tradizioni, la cultura e i piatti tipici di un territorio. Una promozione turistica di tipo didattico al passo con la tecnologia. Ideatrice di ‘Realverso’, il metaverso alla scoperta di ambienti digitali in 3d ispirati ai borghi lucani da esplorare dal proprio dispositivo, è la pmi materana “iinformatica”. Un progetto innovativo per promuovere un turismo sostenibile attraverso il gioco perché il “gioco, al pari di un viaggio, è un’esperienza di divertimento attivo che ti porta ad esplorare, sperimentare, sorprendere, conoscere”. Vito Santarcangelo, ingegnere ed amministratore della “iinformatica”, nel podcast racconta di come è nata l’azienda e dei progetti realizzati, mettendo in connessione il mondo reale con quello metafisico.

