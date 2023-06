Condividi subito la notizia

In preparazione della Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’ONU nel 2000, l’Amministrazione comunale di Grottaglie propone un momento di riflessione agli amministratori dei comuni dell’Ambito Territoriale n.6.

Di fronte a un sempre maggiore numero di arrivi di persone in stato di necessità e bisogno, le quali raggiungono e popolano i nostri territori, spesso in condizioni di disagio, è necessario confrontarsi per condividere e progettare interventi, politiche e buone prassi al fine di costruire le condizioni per favorire l’inclusione e la buona convivenza con la cittadinanza autoctona.

Per questo motivo i Sindaci, gli Enti del Terzo Settore, gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare all’incontro ” Immigrazione e protezione, dall’emergenza alla gestione” che si terrà lunedì 5 giugno alle ore 17,30 presso la sala consiliare del Comune di Grottaglie.

In quella occasione sarà presentato anche il calendario delle iniziative previste per la celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato a cura di Babele APS, ente gestore dei progetti SAI dei Comuni di Grottaglie, Carosino e San Marzano.

L’attuale situazione migratoria, per nulla straordinaria, necessita non solo di risposte strutturali ma soprattutto capillari e diffuse perché queste persone possano essere accolte nel modo migliore, con professionalità specializzate, strutture idonee e programmi di inclusione che prevedano percorsi personalizzati, possibili solo in contesti di accoglienza debitamente organizzati.

Marianna Annicchiarico

Assessora alle politiche sociali

