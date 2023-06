Condividi subito la notizia

“Con il sottosegretario di stato all’Interno, Wanda Ferro, c’è stato un incontro molto proficuo per analizzare le esigenze della comunità lucana, con un focus sulla criminalità e la legalità, due temi sui quali l’attenzione della nostra giunta è sempre elevatissima. Siamo felici che la collaborazione con il governo proceda costantemente: con l’On. Ferro abbiamo anche potuto fare un’analisi sulle priorità del territorio, che lei conosce molto bene, soprattutto puntando il faro sulle secolari carenze infrastrutturali, che solo in piccola parte il PNRR riuscirà a colmare. Ho avuto modo di apprezzare la sua conoscenza delle criticità lucane e sono sicuro che il suo impegno per il Sud e i nostri territori sarà sempre massimo. La ringrazio per la visita e la aspettiamo di nuovo in terra lucana il prima possibile”, afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Hits: 0