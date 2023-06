Condividi subito la notizia

I vertici dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera hanno preso parte, nella giornata di oggi, al Primo congresso della Società Italiana di Igiene della Basilicata dal titolo: “La Prevenzione delle malattie infettive nella transizione pandemica – Il valore delle vaccinazioni”. Ai lavori hanno erano presenti il Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti, il Direttore Sanitario, Giuseppe Magno, oltre a numerosi medici dell’ASM che hanno portato la loro testimonianza diretta e la loro esperienza sull’argomento come discussant. Le malattie infettive rappresentano, nonostante i progressi conseguiti nel campo della prevenzione e del trattamento, una priorità e una sfida di sanità pubblica oltre che il risultato di una complessa interazione tra il sistema immunitario, organismo estraneo e l’epigenetica.

Le vaccinazioni e la relativa protezione da malattie infettive gravi e potenzialmente mortali incardinano così uno dei più potenti strumenti di prevenzione in campo di Global Health evitando complicanze gravi e severe anche per patologie comuni. L’obiettivo principale della conferenza di Matera è rappresentato dalla Advocacy Immunization, al fine di porre le basi di cooperazione tra i più importanti soggetti della società civile e professionale interessati e coinvolti, ciascuno con le proprie possibilità, competenze e responsabilità, per favorire il corretto utilizzo dei vaccini e l’indiscusso valore sociale. A presiedere il congresso il professor Silvio Tafuri dell’Università di Bari “Aldo Moro” ed Eustachio Cuscianna, presidente SItI Basilicata e Coordinatore aziendale emergenze epidemiologiche e sanitarie dell’ASM.

Durante il congresso si è svolta anche la cerimonia di conferimento dei Premi “Rocco Mazzarone per le scienze” assegnati a Carlo Signorelli ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Vita Salute San Raffaele Milano; Roberta Siliquini Presidente della Società Italiana di Igiene; Sabrina Pulvirenti, Direttore Generale dell’ASM nonchè Commissario straordinario del Irrcs Crob; Mario Raviglione professore ordinario di Salute Globale all’Università Statale di Milano.

Matera, 16 giugno 2023

