L’Amministrazione comunale, con gli assessorati alle Attività produttive (Lucia Gaudiano) e Cultura (Tiziana D’Oppido), ha sostenuto e patrocinato la tre giorni organizzata in città dalla Consulta nazionale dei Distretti del cibo, con eventi e convegni sul: “Patto per promuovere l’Italia del buon cibo, con la bellezza del paesaggio rurale e l’unicità del patrimonio culturale”. L’evento parte oggi alle ore 11.30 nel chiostro di San Rocco, con l’inaugurazione di una mostra fotografica sui paesaggi rurali di interesse storico. Domani (sabato) alle ore 18.15, l’Amministrazione comunale, nell’ambito della rete “Città dell’olio”, ha organizzato la terza edizione di “Merenda nell’Oliveta”, che si terrà nell’oliveta comunale di Casino Padula in via del Toro. Sarà presentata anche la “Guida agli extravergini 2023” di Slow food, con l’assessore Gaudiano, Giovanni Lacertosa di Alsia Agrobios e Giuseppe Montanari dell’Università di Basilicata. Altri eventi a tema sono previsti nella Casa cava, e poi una riflessione contro lo spreco alimentare, domenica alle ore 12 nella nuova mensa solidale “Don Giovanni Mele”, a cui seguirà un pranzo con i prodotti tipici dei territori dei Distretti del cibo. L’iniziativa, nata dalle indicazioni della Commissione europea per una visione di lungo termine sul futuro delle aree rurali, e dalla Conferenza del Patto rurale siglato lo scorso anno a Bruxelles, si inserisce nell’ambito della Giornata nazionale dei Distretti del cibo e dalla Giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Una tre giorni di sicuro interesse non solo per gli addetti ai lavori, alla quale l’Amministrazione comunale ha voluto dare un contributo fattivo, per promuovere anche le tradizioni culinarie ed enogastronomiche della città dei Sassi e del suo variegato hinterland.

