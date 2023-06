Condividi subito la notizia

Sabato 17 giugno allo Spazio Murat. Iscrizioni aperte e gratuite.Sempre più aziende del settore digitale investono in Puglia e cercano qui risorse umane qualificate, ma hanno difficoltà a reperire il personale, alcune hanno lanciato appelli anche attraverso gli organi di stampa. È dunque un’occasione da non perdere il primo appuntamento pugliese del TECH JOBS Fair 2023 che mette in contatto domanda e offerta di lavoro nel settore tecnologico. La prima edizione di questo importante appuntamento è in programma a Bari sabato 17 giugno (a partire dalle ore 9.00) allo Spazio Murat, in piazza del Ferrarese: un’intera giornata dedicata al networking professionale, alla formazione e all’incontro tra le aziende e i professionisti tech, che avranno anche l’occasione di confrontarsi sulle ultime novità di settore.

Promossa e organizzata da Swap Party, che dal 2018 organizza l’evento a Pisa, Genova e Firenze, l’edizione di Bari è realizzata in collaborazione con Euspert Bianco Lavoro, Aulab, Puglia Women Lead, Ecosistema Formazione Italia, ITS Apulia Digital Maker e Google Developers Group Bari, e con il patrocinio della Città di Bari.

TECH JOBS Fair è un format che da anni riscuote grande seguito tra gli addetti ai lavori e che dopo nove edizioni nel centro Italia e online con la tecnologia del metaverso (Coderblock) sbarca finalmente anche in Puglia, e in particolare a Bari, una delle città che è cresciuta di più negli ultimi anni a livello di innovazione digitale.

“Bari è al centro di uno dei territori maggiormente in crescita ed espansione nel settore tech italiano – commentano Rodolfo Duè, fondatore e amministratore di Swap Party, la società organizzatrice e Marco Fattizzo, amministratore della società partner principale Euspert, editrice di Bianco Lavoro, uno dei blog di lavoro più seguiti in Italia -. Qui ci sono un Politecnico e l’Università ottimi, a cui si aggiunge la grande qualità della vita nella regione che spinge molte aziende non pugliesi a cercare personale in remote working dalla Puglia”.

La tappa barese avrà anche un ricco programma di sessioni tecniche formative di esperti del settore. Per questa prima edizione pugliese sono attese 16 tra le aziende più innovative del panorama tech nazionale, che si presenteranno ai candidati attraverso tre panel moderati dalla giornalista Francesca Franceschi alle ore 12:15, 14:00 e 15:30 e keynote tecnici in due sessioni: mattutina e pomeridiana. Nel corso dell’intera giornata ogni azienda avrà a disposizione un desk in cui incontrare i possibili candidati.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i neodiplomati e neolaureati in discipline Steam in cerca di un primo impiego importante, ma anche a professionisti del settore tech (sviluppatori, architetti del software, sistemisti, devops, etc) alla ricerca di un nuovo impiego, di un confronto professionale e di formazione. L‘ingresso per i visitatori è gratuito previa registrazione sulla pagina https://techjobsfair.it/tech-jobs-fair-bari-giugno-2023/ in cui sono pubblicate anche le ricerche di lavoro aperte in questo momento a cui ci si può già candidare.

Altre edizioni in programma nel 2023 saranno il 16 settembre a Bologna, il 7 ottobre a Pisa e il 4 novembre a Genova. È dal 2018 che il TECH JOBS Fair riunisce neolaureati, professionisti e aziende tech, affermandosi in pochi anni come un punto di riferimento imprescindibile per chi offre o cerca lavoro in ambito tecnologico e informatico, con un’attenzione particolare a programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici.

A Bari saranno presenti desk delle seguenti aziende con cui i partecipanti potranno fare liberamente colloqui di lavoro: Almaviva; Axians; Azcom Technology; Betacom; BurdaForward; Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici; Ethica System; EY; Lutech; NTT data; Orbyta; Orienta; Randstad Technologies; Seacom; Sidea Group; Umana; Wolters Kluwer (a questo link la presentazione delle singole aziende presenti a Bari: https://techjobsfair.it/tech-jobs-fair-bari-giugno-2023/)

Programma e speaker dell’edizione di Bari su: https://techjobsfair.it/tech-jobs-fair-bari-giugno-2023/

Si può arrivare a qualunque ora per fare colloqui o assistere a qualche sessione.

09:00 – ingresso e registrazione

09:45 – 10:00 FinTech: la tecnologia a supporto della finanza

10:00 – 10:25 Data Mesh, aspetti architetturali e cambiamenti organizzativi

10:30 – 10:45 Asset management/monitoring

10:45 – 11:00 La forza del talento in un mondo che cambia

11:00 – 11:25 Hyperautomation: abilitatore per la digitalizzazione dei processi

11:30 – 11:55 Opportunita’ lavorative nella trasformazione digitale

12:00 – 12:15 Efficientamento energetico di un impianto idrico

12:15 – 13:00 Conosci le aziende del TECH JOBS fair Bari – prima parte

14:00 – 14:45 Conosci le aziende del TECH JOBS fair Bari – seconda parte

14:45 – 15:00 Incontri pericolosi nel PM: “Siamo ancora nel mondo IT???”

15:00 – 15:25 We are MAD! Modern Android Development Overview

15:30 – 16:15 Conosci le aziende del TECH JOBS fair Bari – terza parte

16:15 – 16:30 L’inclusione come driver di sviluppo tecnologico

16:30 – 16:45 ITS Academy per entrare subito nel mondo del lavoro

16:45 – 17:30 Tailwind CSS: il nuovo framework del web

17:30 – 17:45 Come diventare sviluppatori migliori grazie alle community

17:45 – 18:00 Intelligenze Artificiali tra passato, presente e futuro

Info e dettagli:

I dettagli aggiornati del programma dell’evento con gli speaker e la descrizione delle sessioni sono online sul sito ufficiale techjobsfair.it

