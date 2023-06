Condividi subito la notizia

Ancora una volta, e non si stancherà mai di farlo, la Confesercenti della Provincia di Brindisi

alza il tiro in merito all’avvio della stagione dei saldi estivi, non condividendo, praticamente da sempre,

la decisione presa dalle autorità competenti di fissare la data al 6 luglio.

Anche a livello nazionale, la Confesercenti aveva chiesto di posticipare di due settimane la data prevista

per l’avvio dei “saldi”, in un anno, questo che stiamo vivendo, in cui un’evidente anomalia termica sta

fortemente condizionando le vendite estive.

“E’ quindi paradossale cominciare ad effettuare svendite di fine stagione – dichiara il presidente

provinciale Michele Piccirillo – quando ancora la stagione estiva non può dirsi iniziata. Ed è avvilente

che nelle nostre Istituzioni non ci sia nessuno in grado di capirlo e di interpretare positivamente questa

legittima richiesta. L’unica nota positiva è che la data sarà praticamente la stessa per tutte le regioni,

evitando situazioni concorrenziali tra territori limitrofi”.

Un’altra urgente necessità per Confesercenti è controllare affinché non si aggiri la data di inizio dei

saldi con i soliti inviti, da parte di qualche addetto ai lavori, ad acquistare a “prezzi scontatissimi”.

“Continuare a non considerare tali situazioni – conclude il presidente Piccirillo, condividendo ciò

che ha esplicitato il Presidente Regionale Benny Campobasso – sta mettendo a dura prova le migliaia

di imprese del settore moda che continuano a perdere quote di mercato significative, anche a causa

delle vendite online che continuano indisturbate ad operare senza controlli, vanificando di fatto i ‘saldi’

che sono un appuntamento economico importante per le imprese sane della moda”.

Brindisi, 14 giugno 2023

