Condividi subito la notizia

“Dal 12 giugno 2023 la tratta Roma-Potenza-Ferrandina-Metaponto è interessata da lavori di ammodernamento e di velocizzazione. I lavori di modernizzazione sono un atto di responsabilità politica affinché la Basilicata non sia più tagliata fuori dai grandi corridoi nazionali per l’inadeguatezza delle infrastrutture. L’avviso pubblico per il rinnovo del servizio Frecciarossa Metaponto-Potenza-Milano, a partire dall’anno prossimo, è stato già esperito”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, la quale, a tal proposito, ribadisce che il servizio attuale Potenza-Milano non è mai stato soppresso, anzi sono state avviate per tempo le procedure per la rinegoziazione e il rinnovo dello stesso.

Nel contempo la Regione Basilicata sta interloquendo con Trenitalia per sperimentare, per questo prossimo autunno, con la necessaria riapertura temporanea della linea, un servizio innovativo che farà guadagnare notevolmente tempi di percorrenza agli utenti, tutto questo senza oneri aggiuntivi per i contribuenti lucani.

A fronte, dunque, del disagio dei cittadini la risposta istituzionale e politica dovrà essere adeguata, innovativa e migliorativa.

“Sono ottimista e convinta – sottolinea Merra – che con Trenitalia si riuscirà a spuntare l’alternativa migliore per il servizio di lunga percorrenza, nelle more della conclusione dei decisivi lavori di modernizzazione sulla linea ferroviaria. La trattativa avviata per un servizio più competitivo su tutto il territorio lucano ha già portato risultati straordinari: su Maratea infatti, per il periodo estivo, ai due servizi attivi permanenti Frecciarossa Torino-Reggio Calabria, si aggiungono quattro ulteriori servizi estivi, due Frecciarossa Bolzano-Sibari, con fermata a Maratea fino al 17 settembre e due Frecciargento Roma-Reggio Calabria, anche questi con fermata a Maratea fino al 17 settembre. Siamo fiduciosi, pertanto, che anche per il prossimo autunno le interlocuzioni in corso porteranno a nuovi e importanti risultati”.

Hits: 2