In un telegramma congiunto inviato alla famiglia, il Sindaco di Gravina in Puglia Fedele Lagreca e il delegato cittadino di Confcommercio Christian Divella, hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa del Presidente della Camera di Commercio di Bari, nonché punto di riferimento di Confcommercio, Alessandro Ambrosi.

«Il territorio – ha dichiarato il Sindaco Lagreca – perde una persona perbene, un grande imprenditore e un autentico uomo del fare con una innata capacità propositiva rivolta a favorire il tessuto economico del territorio».

«Oggi perdiamo una guida, un punto di riferimento, un amico – ha commentato il delegato cittadino di Confcommercio Christian Divella – che si è battuto con tutte le sue forze, anche quando non era in condizione di farlo, per la crescita del nostro territorio. Mi ha, da subito, accolto con affetto e con un carico immenso di idee da condividere, non potrò mai dimenticarlo. È un momento molto triste per tutti gli imprenditori, non solo di Confcommercio e per la Puglia intera».

La nota si conclude con «La Sua scomparsa, rattrista e addolora profondamente».

