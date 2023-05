Condividi subito la notizia

“Sono felice di annunciare, con piena convinzione, la mia adesione ad Azione e dichiaro sin da subito il mio impegno per contribuire al rilancio di questo meraviglioso territorio, che ha ancora tanto da dire e da dare”. Così dichiara Angelo Lapolla, consigliere comunale di Matera, che aggiunge: “La mia è una scelta condivisa con tantissimi amici che da sempre mi sostengono e ha a che fare con l’interesse maturato verso il posizionamento e le sfide annunciate dalla nuova formazione politica. Si tratta – continua Lapolla- di un partito che si colloca, in maniera chiara e inequivocabile, all’interno di una tradizione fortemente europeista, liberale e popolare, nella quale affondano le mie radici culturali e familiari”.

“A Matera, alla Basilicata e all’Italia – conclude Lapolla- serve una politica realista, competente, coraggiosa: per questi motivi, preso atto della demagogia oramai dilagante, ho scelto di aderire ad Azione e aiutare Carlo Calenda a costruire un polo liberale che non si limiti a denunciare i problemi, ma sia anche in grado di suggerire e operare per soluzioni ragionevoli”

