SU RADIO LASER, CONTAMINAZIONE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE PER UN PEZZO CHE AFFONDA LE RADICI NELL’ELETTRONICA ARRIVA IL PROGETTO ARTISTICO DEI DUE PRODUCER MULTIPLATINO ZEF e MARZ FUORI VENERDÌ 5 MAGGIO “TILT” IL LORO PRIMO SINGOLO.

AD ACCOMPAGNARLI NELLA PRIMA TAPPA DI QUESTA NUOVA AVVENTURA LE IPNOTICHE VOCI DI ELISA E LA RAPPRESENTATE DI LISTA

Da anni ZEF e MARZ, producer multiplatino, collaborano con pesi massimi dell’urban e del pop italiano. Adesso hanno deciso di metterci la faccia e di dare vita a un loro progetto artistico, partendo da un mondo musicale che conoscono bene, quello con cui sono cresciuti: l’elettronica.



In radio e in digitale da venerdì 5 maggio “TILT” feat. Elisa e La Rappresentante di Lista, il loro primo singolo, in uscita per RCA Numero Uno/Sony Music Italy. Disponibile da oggi in pre-save al seguente link https://dischinumerouno.bio. to/TILT .

Ad accompagnarli in questa prima tappa della nuova avventura ci saranno ELISA, voce tra le più rappresentative e iconiche del panorama musicale italiano, e LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, che negli ultimi anni ha sconvolto e travolto il pubblico cambiando le regole del pop.

“Eravamo in studio con Elisa quando, durante una sessione, le abbiamo fatto sentire la base di questo brano. E’ venuto spontaneo immergersi subito della scrittura e realizzazione di questo pezzo. Insieme abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico coinvolgere La Rappresentante di Lista. Ci siamo messi in contatto con Veronica e Dario, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al progetto ed è nata Tilt” – raccontano Zef e Marz.

I due producer hanno deciso di concretizzare il sodalizio che già da tempo li ha portati a collaborare su progetti di alcuni dei più grandi artisti italiani. Amici da oltre 10 anni, accoppiata vincente di produzioni che hanno ottenuto una pioggia di certificazioni e riconoscimenti, da oggi hanno voluto creare qualcosa su cui mettere la loro firma in veste di main artist: che possa seguire la loro direzione artistica dall’inizio alla fine, forti delle loro radici musicali comuni e di una complementarietà lavorativa che identifica già dal primo ascolto il loro sound ricercato.

