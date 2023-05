Condividi subito la notizia

Il Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nunzio Nicola Disabato, domenica 30 aprile 2023 ha ospitato l’attore, regista e sceneggiatore lucano Rocco Papaleo. Sul palco, insieme all’artista di Lauria (PZ) (nel film è Orlando a 60 anni), sono saliti gli attori Angela Curri (di Locorotondo (BA); Rosanna, sorella di Orlando) e Simone Corbisiero (di Potenza; Orlando da giovane), protagonisti del film “Scordato”, girato nelle città di Lauria e Maratea (PZ) e Salerno. Lucia Laterza ha presentato l’incontro con il pubblico che ha gremito il C. Teatro montese; gli attori hanno colloquiato con i giovanissimi giurati del progetto “Vivere il cinema tra sogno e realtà” collegato al Giffoni Film Festival, importante rassegna del cinema giovanile. Otto tra i ragazzi e le ragazze presenti sul palco hanno indossato una maglietta sulla quale era impressa una lettera maiuscola: postisi in ordine hanno composto il titolo del film. Papaleo ha affermato di aver scritto il film nel periodo della pandemia Covid e ha evidenziato come il film contenga pochi riferimenti alla sua biografia. Ha poi aggiunto che un elemento che può segnare un cambiamento positivo per il Sud è costituito dalla cultura. I tre ospiti, nel corso della serata, hanno raccontato le loro esperienze artistiche ed hanno elogiato i giovani intervistatori per la notevole attenzione e preparazione. Papaleo era già stato ospite del Cine Teatro di Montescaglioso in 3 precedenti occasioni: nel 2010, con Max Gazzè e Paolo Briguglia, aveva presentato il suo famoso film “Basilicata coast to coast”; nel 2014 per la commedia brillante “La buca” (diretta da Daniele Ciprì); infine, nel 2018, in compagnia del regista Giovanni Veronesi, aveva promosso “Moschettieri del re – La penultima missione”, film girato anche a Montescaglioso nella millenaria Abbazia benedettina di S. Michele Arcangelo.

