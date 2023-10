Condividi subito la notizia

“Aliano Tetro del Tempo – Creative hub for performing people”, è il tema dell’incontro che si svolgerà sabato 7 ottobre, alle 17,30 nella Sala convegni dei Calanchi. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti territoriali promossi dalla Regione Basilicata nel tour intitolato “Paesaggi Rigenerati: Incontri nei Borghi Lucani”.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente, territorio ed energia, Cosimo Latronico, promotore dell’iniziativa.

La riunione sarà moderata da Annalisa Percoco (FEEM). Interverranno: Francesca Velani, Fondazione Promo-Pa; Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano; Antonella Amelina, RUP Comune; Davide Bagnaresi, Unibo; Franco Arminio, paesologo e direttore artistico Festival di paesologia “La Luna e i Calanchi”; Roberto Tricomi, direttore generale Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata. L’assessore Cosimo Latronico concluderà i lavori.

“Il ciclo di incontri/seminari territoriali – sottolinea Latronico – intende promuovere una cultura della rigenerazione diffusa nei borghi della Basilicata e nei loro paesaggi. Attivando una circolarità di esperienze e buone pratiche, realizzate o in via di sperimentazione, l’obiettivo è di sostenere scenari condivisi di sviluppo sostenibile, in senso economico, ecologico e sociale, e di promuovere occasioni di scambio e confronto che contribuiscano a rafforzare le reti tra comunità e territori”.

Gli incontri coinvolgeranno i Comuni che hanno ricevuto i finanziamenti regionali nell’ambito del bando “Riqualificazione Borghi” (Linea A e Linea B).

Di seguito i prossimi appuntamenti già programmati e concordati:

19 ottobre – Comune di Irsina

20 ottobre – Comune di Colobraro

26 ottobre – Comuni di Moliterno e Maratea

