Stand a Matera in Piazza Vittorio Veneto ed in Ospedale per offrire controlli gratuiti e momenti formativi

L’azienda Sanitaria locale di Matera aderisce alla Giornata Internazionale dell’Infermiere 2023 promossa dalla FNOPI e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Matera. Lo slogan scelto per l’edizione 2023 sarà: “Il talento degli infermieri – Arte e Scienza in evoluzione” per promuovere il valore culturale e scientifico della professione, a tutti i livelli.

Il 12 maggio gli infermieri saranno in piazza Vittorio Veneto a Matera (dalle ore 10 alle ore 19) e all’Ospedale Madonna delle Grazie (dalle ore 9 alle ore 13) per offrire gratuitamente una serie di controlli come il monitoraggio glicemico, la rilevazione della pressione arteriosa, l’esecuzione di elettrocardiogrammi ed esami bioimpedenziometrici. Oltre a queste prestazioni, gli infermieri proporranno una serie di momenti formativi ed educativi sulle tecniche di primo soccorso cardio-polmonare, prevenzione delle dipendenze, prevenzione delle ulcere degli arti inferiori, prevenzione dell’obesità.

Il 12 maggio è diventata l’occasione per far sì che la professione infermieristica “dialoghi” con i ricoverati negli ospedali, con gli utenti dei servizi territoriali, con gli anziani, con gli altri professionisti della sanità, con i giovani che devono scegliere un lavoro, e più in generale, con tutti coloro che nel corso della propria vita hanno incontrato o incontreranno un infermiere.

Matera, 10 maggio 2023

