Si terrà giovedì 11 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare di Pisticci, un incontro pubblico sul cosiddetto “bando per i non metanizzati”, un contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica (impianti fotovoltaici connessi in rete, impianti solari termici, impianti di micro eolico, sistema di accumulo, pompa di calore).

All’incontro parteciperanno il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi ed i sindaci di Bernalda, Craco, Ferrandina, Montalbano, Policoro, Pomarico e Tursi, oltre al nostro sindaco Albano.

Interverranno Roberto Tricomi, Direttore Generale Ambiente, Salvatore Cipollaro dell’Ufficio Energia e l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, sen. Cosimo Latronico.

Si invita la cittadinanza a partecipare.

