“C’è un paradosso nel nostro Paese: il differente andamento tra prezzi import di energia e costi di elettricità e gas per famiglie e imprese. Anche in questa fase di discesa dei prezzi nell’import, in Veneto, le nostre imprese pagano ancora il 65,3% in più rispetto la media del 2021. E qui le cose stanno andando meglio che nel resto d’Italia. Il nostro differenziale è il secondo più basso dopo quello della Basilicata +53,7% ma, la media, è del +81,8% ed alcune regioni sono oltre il 100%. Quello che ci penalizza di più è il confronto con i nostri competitor europei dove il differenziale si ferma a +43,4%”. Lo denuncia Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto con alla mano i dati dell’ultimo report dell’osservatorio di Confartigianato.

