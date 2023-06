Condividi subito la notizia

Un sabato di gioia nel reparto pediatria dell’Ospedale di Matera con la visita inaspettata di Spiderman che ha portato giocattoli in dono ai piccoli ospiti permettendo loro di divertirsi e fantasticare con il celebre supereroe. Grande è stata la sorpresa dei bambini nel vedere in corsia l’eroe della Marvel: impeccabile nel suo costume, in tutto e per tutto fedele all’abito indossato dal supereroe dei fumetti e del cinema, sabato scorso il volontario dell’associazione Lucania Soccorso ha fatto il suo ingresso nel reparto pediatrico tra lo stupore e i sorrisi dei bambini ricoverati e la felicità dei loro genitori. Spiderman ha trascorso la mattinata con i piccoli ed è entrato in tutte le stanze per abbracciare, dare conforto e portare un momento di spensieratezza. Un momento di festa condiviso insieme al personale sanitario del reparto Pediatria impegnato nel migliorare la qualità della permanenza in ospedale per i bambini e le loro famiglie.

Hits: 3