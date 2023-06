Condividi subito la notizia

“Le Regioni unite, accanto al governo, per ribadire la necessità di raddoppiare il numero di vetture Stellantis prodotte nel nostro paese. Con il piano nazionale sull’automotive, le regioni e il governo, insieme, metteranno in campo tutte le misure necessarie per difendere i lavoratori, le filiere produttive e i territori. La collaborazione del Governo Meloni con le regioni è un cambio di metodo e di sostanza fondamentale per evitare che – nel caso dell’automotive – le scelte di Bruxelles abbiano poi conseguenze sociali ed economiche sui territori. Lo stabilimento di Melfi ovviamente è al centro di questo piano nazionale e ringrazio il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, per l’attenzione sempre dimostrata verso la nostra regione. Il peso politico del governo nazionale e il sostegno delle regioni rafforzano il paese intero nel dialogo con la multinazionale Stellantis. Così si difendono gli interessi nazionali e i lavoratori italiani, attraverso una strategia di politica economica forte e chiara, che necessariamente dovrà avere anche un respiro europeo, penso all’annoso tema dei microchip e a tutto il tema della transizione energetica”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

