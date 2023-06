Condividi subito la notizia

Ammontano in totale a 1.618.537 euro gli incentivi che le micro e piccole imprese, gli enti del terzo settore e le organizzazioni profit e no profit della Basilicata riceveranno per sviluppare progetti finalizzati all’innovazione e alla digitalizzazione. Sono online le graduatorie delle imprese e degli enti che beneficeranno dei contributi previsti dalla misura “Transizione digitale organismi culturali e creativi”, promossa dal ministero della Cultura.

Il bando è gestito da Invitalia ed è finanziato con 115 milioni di euro, fondi del Pnrr. Le graduatoriesono suddivise per aree territoriali e per ambiti di attività (Architettura e design, Arti visive, Artigianato artistico, Audiovisivo e radio, Editoria, libri e letteratura, Moda, Musica, Patrimonio culturale, Spettacolo dal vivo e festival, Area interdisciplinare).

