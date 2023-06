Condividi subito la notizia

Comprare un chilo di pane si spendono 3 euro; per un chilo di focaccia 10 circa; tutti i prodotti da forno sono in aumento. Aumenti si registrano un po’ per tutti i prodotti che gli agricoltori collocano sui mercati. La filiera offre lauti speculazioni ad alcuni anelli della catena, ma penalizza il produttore e il consumatore. L’esempio più illuminante ci è dato dal potere di scambio grano pane. Un chilo di pane vale 10 chili grano. Sono giustificate quindi sia le lamentele del consumatore sia quelle del produttore. Tuttavia entrambi non vengono ascoltati. In alcuni casi vengono disprezzati, danneggiati ed umiliati dall’indifferenza del governo nazionale e regionale non di meno da quello degli enti locali ivi compresi, ovviamente, quelli di Pisticci dei quali non è dato conoscere nemmeno la funzione e il ruolo politico-istituzionale.

Tavolo Verde Basilicata

Hits: 6