L’impegno e l’esperienza mostrata in anni di attività sindacale ha permesso a Leonardo Carriero di essere confermato Segretario della Ugl Salute della provincia di Potenza. La votazione è avvenuta al termine del congresso provinciale appena concluso presso la sede Utl Potenza in via Manzoni al quale hanno partecipato il Segretario Regionale di categoria Michele De Rosa, il Segretario Regionale Ugl Basilicata Florence Costanzo, il provinciale Ugl Giuseppe Palumbo e a rappresentanza della Confederazione Generale Ugl, il Consigliere Nazionale Pino Giordano.

Leonardo Carriero, dipendente della società Universo Salute della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, più volte dirigente sindacale aziendale, è stato eletto per acclamazione da tutti i delegati al congresso provinciale. La relazione del Segretario della Ugl Salute, Leonardo Carriero, ha evidenziato le specificità e le difficoltà dei settori interessati, tracciando un programma di lavoro per il prossimo quadriennio che è stato apprezzato dai delegati presenti al punto di essere assunto come documento politico e di determinare la conferma plebiscitaria dello stesso Segretario alla guida della federazione per i prossimi 4 anni.

“Il Congresso aperto con lo slogan ‘In Marcia per la Sanità del Futuro’ è stato un’importante occasione per un partecipato dibattito ed un costruttivo confronto finalizzato alla serena analisi delle criticità e delle eccellenze del sistema di Welfare sanitario del territorio provinciale e alla contestuale ricerca di una condivisione per dare al meglio il contributo della Ugl Salute Potenza al Sistema Sanitario Pubblico e privato del territorio. La Ugl Salute – ha esordito Carriero – è stata, è, e sarà sempre al fianco dei pazienti e dei Professionisti della Sanità in ossequio alla propria “mission” di tutela di tutto il SSN Pubblico che privato riconosciuto tra i migliori a livello internazionale”.

“La sanità della provincia di Potenza e quella della Basilicata – ha detto nella sua relazione il Segretario della federazione regionale, De Rosa – provengono da anni di tagli scellerati che hanno messo sempre più in difficoltà i professionisti e ridotto l’assistenza ai cittadini. Il nostro auspicio è che ad un anno dalla scadenza del mandato a Governare, la giunta Bardi pensi che è ora di cambiare rotta. Sulla stessa lunghezza d’onda il Segretario Url, Costanzo: “Crediamo che il Presidente della Regione ponga definitivamente l’obiettivo di restituire ai cittadini della Basilicata che il diritto alla salute sia possibile”.

Il Segretario Utl, Giuseppe Palumbo, nel suo intervento ha sottolineato elementi di carattere generale e, tra le altre cose, ha proposto una riflessione sui temi di attualità sanitaria”.

“Il Consigliere Nazionale Confederale Pino Giordano, i dirigenti presenti, certi di interpretare il sentimento di tutte le iscritte e gli iscritti Potentini e Lucani augurano, al Segretario confermato Leonardo Carriero e a tutta la Ugl Salute Potenza, buon lavoro in un periodo molto complicato per le diverse congiunture che attanagliano il contesto generale e anche i settori seguiti dalla categoria”.

