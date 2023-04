Condividi subito la notizia

“Rivolgo le mie personali congratulazioni al parlamentare lucano Salvatore Caiata (FDI), che è stato nominato alla presidenza della delegazione italiana dell’INCE. Il suo impegno in ambito europeo, in particolare nelle delicate funzioni di promozione dei rapporti con i Paesi dell’iniziativa centro-europea, sarà certamente al servizio dell’integrazione, della pace e della cooperazione internazionale. Un impegno essenziale nel difficile quadro di relazioni internazionali determinato dallo scenario di guerra in Ucraina, che richiede sempre di più un ruolo forte dell’Europa come portatrice di solidarietà e responsabilità”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Ufficio Stampa della Giunta regionale

