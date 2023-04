Condividi subito la notizia

Paola Cancelliere , Pasquale Gentile, Maria Paola Buttiglione, Potenza Nicola srl sono le quattro imprese artigiane associate a Confartigianato Matera insignite ieri del riconoscimento della Camera di Commercio Matera con la targa consegnata dal presidente dell’Ente Camerale Michele Somma.

Paola Cancelliere, Parrucchiera sempre impegnata in riqualificazione delle competenze e nei servizi alla persona, Premio Progresso Economico (contributo Prezioso dato all’economia locale); Pasquale Gentile , Gentile Costruzioni Edilizia – Premio impresa Storica Longeva, 42 anni di attività (per il prezioso contributo dato all’economia locale con costante e ininterrotta attività da oltre 40 anni); Maria Paola Buttiglione , Stilista Settore Moda , Produzione di abbigliamento Sartoriale, su Misura, assegnazione Speciale Imprenditoria Femminile per aver contribuito con idee ed esperienze significative all’ espansione della propria azienda e alla sua affermazione nel contesto economico; Potenza Nicola Srl ,Costruzione e Montaggio Strutture in Acciaio

Assegnazione Speciale Innovazione digitale, Impresa 4.0, per aver apportato significative innovazioni tecnologiche e promosso la diffusione della Cultura e della pratica digitale nel processo produttivo o commerciale della propria azienda negli ultimi 5 anni di attività.

“Gli artigiani , le imprese virtuose che hanno investito nel nostro territorio – sottolinea la presidente Confartigianato Matera Rosa Gentile – hanno qualificato con le loro competenze e professionalità , dipendenti e collaboratori nei vari settori di appartenenza ,edili , acconciatura ed estetica , moda , carpenteria metallica , siano esse longeve , innovative , giovanili , imprese femminili , che hanno resistito alle varie emergenze sanitarie , crisi dei mercati. Di questi tempi sono Eroi. Eroi di quei valori che hanno resistito nel tempo. Grazie per quanto avete contribuito finora alla crescita della nostra amata Terra e per quanto riuscirete a dare ancora.

L’artigianato – continua la presidente di Confartigianato Matera – si sta evolvendo e insieme ai mestieri tradizionali si sviluppano quelli più tecnologici e digitalizzati, per essere al passo con la modernità. Ma i valori si confermano quelli di sempre. Fatica, sacrificio, creatività, manualità, passione, attaccamento al lavoro, onorabilità. Nella società dell’innovazione digitale, della robotica, del web marketing, dei social network, del linguaggio sintetico degli sms, le radici profonde del mondo artigiano – che di questa società innovativa fa parte a pieno titolo e vuole esserne protagonista rappresentano ancora una identità sociale, culturale. Come Confartigianato poniamo al centro di ogni nostra proposta l’appartenenza alla comunità, quell’insieme di valori storici, tutt’oggi attuali, ai quali ci ispiriamo, volendo rappresentare gli interessi generali del ceto medio produttivo e di intere comunità e società locali nel difficile percorso per affrontare le sfide della modernità”.

