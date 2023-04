Condividi subito la notizia

“Nei giorni scorsi è stato presentato da Fratelli d’Italia un documento nato dalla volontà del partito di dare un contributo concreto alla formazione e approvazione del bilancio 2023 della Regione Basilicata. Questo perché si ha piena coscienza della responsabilità che si ha nei confronti dei cittadini lucani, in qualità di forza di maggioranza regionale”. È quanto afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, Piergiorgio Quarto. “Il documento è il frutto di istanze e di stimoli ricevuti nell’ambito del nostro lavoro quotidiano sull’intero territorio regionale. Lo stesso è stato redatto grazie anche ad una completa condivisione dell’intera dirigenza del partito che unanimemente ha deciso di sottoporlo all’attenzione del presidente Bardi. È stata volontà del presidente approvarlo in tutti i suoi punti. Molteplici i settori presi in considerazione – continua Quarto- tutti meritevoli di interventi opportuni. A partire dal settore della famiglia e natalità dove è stata prevista l’emanazione di provvedimenti che sanciscono la gratuità dei servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni, riguardanti tutte le famiglie lucane.

In relazione all’ambiente, poi, è stato programmato il ripristino in bilancio delle voci relative ai fondi di compensazione ambientali sia quali voci di entrata che di spesa.

Settore centrale e cruciale per le sue criticità quello della sanità , dove sono state inserite norme di bilancio – continua il coordinatore regionale di FdI – riguardanti la risoluzione di importanti problematiche come le risorse per chiusura erogazione prestazioni ultimo trimestre 2022. Le risorse inoltre riguardanti gli articolati di legge per smaltire le liste di attesa, per rilanciare l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera e per l’approvazione dell’atto azienda dell’ospedale San Carlo di Potenza. È importante poi la previsione di spesa per il completamento del nuovo padiglione ospedaliero presso il presidio San Pio Da Pietrelcina a Villa d’Agri. In relazione al settore cultura da evidenziare uno stanziamento volto a risolvere le criticità della Biblioteca Provinciale di Matera ed un altro sussidio per la valorizzazione del progetto attinente la dialettologia. Viene attenzionato anche il settore dello sport con due stanziamenti economici uno riguardante il potenziamento delle strutture sportive e l’altro rivolto direttamente alle società sportive. Per quanto riguarda la scuola sono stati richiesti fondi per il trasporto scolastico dei disabili, per i libri di testo e per agevolare il diritto allo studio.

Da rilevare, inoltre, l’importante previsione di spesa avanzata per l’aviosuperficie di Pisticci.

Il presidente Bardi ha preso atto della bontà e della fattibilità delle richieste considerando positivamente anche la volontà espressa da Fratelli d’Italia di creare una specifica fase ispettiva in relazione alle prestazioni sanitarie, dove occorre avviare una fase di verifica e monitoraggio finalizzata alla puntuale individuazione delle cause dell’abnorme andamento delle liste di attesa, nonché della lievitazione delle prestazioni richieste e rese dalle strutture convenzionate, abbinata alla comparazione dei livelli di performance.

Il partito – continua Quarto – si è reso con questa iniziativa ancora una volta protagonista della politica regionale. Fratelli d’Italia – conclude – vista la nota d’impegno di Bardi, approverà il bilancio, grazie anche al fatto che le proposte presentate verranno realizzate alcune nel bilancio stesso e altre grazie anche ai Fondi di Pianificazione e Programmazione Europei.

Rimane comunque ferma, in conclusione, la volontà che tutti gli obiettivi da raggiungere siano costantemente monitorati e verificati e che soprattutto gli stessi siano realizzati in tempi certi e brevi”.

Hits: 10

Correlati