Condividi subito la notizia

Saranno inaugurati domani, con una cerimonia solenne e la benedizione dell’arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Pino Caiazzo, i due nuovi campi da tennis comunali, realizzati nel Circolo di via delle Nazioni Unite. L’inaugurazione è prevista alle ore 9.30, con il taglio del nastro affidato al sindaco Domenico Bennardi. Saranno presenti all’evento anche l’assessore ai Lavori pubblici, Sante Lomurno, con la collega allo Sport, Valeria Piscopiello, oltre al presidente del Circolo tennis, Antonio Vignola, in qualità di custode delle due strutture indoor già pronte per ospitare tennisti agonisti e dilettanti. Hanno garantito la loro partecipazione anche il presidente della Provincia, Piero Marrese, il presidente della Federazione italiana Tennis e Padel, Domenico Volturno, con il segretario regionale di “Sport e salute” Matteo Trombetta. I lavori di realizzazione dei campi sono iniziati nella tarda primavera dello scorso anno, dopo una lunga gestazione dovuta a problemi tecnici sopraggiunti a causa della presenza di umidità residua nel massetto di sottofondo, che ha impedito la posa degli strati di finitura nei tempi previsti (3-4 mesi). Con l’utilizzo di prodotti particolari, i lavori si sono conclusi qualche settimana fa. “L’intervento ha riguardato i due campi coperti da una tensostruttura per una superficie di circa 1.350 metri quadri -spiega l’assessore Lomurno- ed è consistito essenzialmente nel rifacimento totale della pavimentazione che, dopo tanti anni, si presentava in pessime condizioni. Tecnicamente, dopo la posa di uno strato di polietilene come barriera al vapore, si è realizzato un massetto di calcestruzzo fibrorinforzato e armato con doppia rete in acciaio elettrosaldata. Dopo il periodo di maturazione, è stata applicata una doppia mano incrociata di impermeabilizzante “triblok”, utile appunto a scongiurare gli effetti indesiderati sui successivi strati della vera e propria nuova pavimentazione di gioco. Essa è costituita da una doppia mano di base-color, applicata dopo aver steso il primer, e da una doppia mano di strato di finitura. Infine, si è realizzato il tracciamento dei campi da gioco e la posa delle protezioni anti trauma, certificate sulla base dei tralicci della struttura tensostatica. Il costo totale dell’intervento è stato di circa 86.000 euro più iva”. Soddisfatto il sindaco Bennardi: “Un’altra struttura, realizzata e messa a disposizione dei cittadini con un importante investimento dell’Amministrazione comunale -è il commento del primo cittadino- destinata a diventare fiore all’occhiello per questa importante pratica sportiva, oltre a un’opportunità per la città di ospitare eventi agonistici di caratura nazionale”.

Hits: 0

Correlati