Condividi subito la notizia

È in programma venerdì 28 Aprile, a Brindisi, “Non uno di meno – Tutti, nessuno escluso”, un incontro organizzato da AIPD Brindisi e dedicato alla divulgazione dei dati della ricerca AIPD-Censis: “La presa in carico delle persone con sindrome di Down per il perseguimento del miglior stato di salute e la loro piena integrazione sociale”.



L’indagine è stata condotta nell’ambito del progetto AIPD “Non uno di meno”, finanziato dal Ministero del Lavoro. AIPD Brindisi è tra le sezioni AIPD che stanno partecipando al progetto con un lavoro finalizzato alla promozione del networking delle sedi locali AIPD con il territorio di appartenenza e l’empowerment dei familiari delle persone con sindrome di Down.



L’evento, organizzato in collaborazione con la Provincia di Brindisi, gli Ambiti Territoriali ed accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali, si terrà presso il Salone di Rappresentanza della Provincia, in via De’ Leo, 3 dalle ore 15.00 alle 19.00.



Tra i relatori sarà presente Luca Trapanese, papà adottivo di una bimba con la Sindrome di Down, nonché fondatore dell’Associazione “A ruota libera ONLUS”, che offrirà un contributo relativo ai risultati dell’indagine.



Un importante momento di riflessione su ciò che le istituzioni possono fare per superare le criticità relative al progetto di vita, la presa in carico e l’inclusione sociale delle persone con la sindrome di down.



L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, le famiglie, le Istituzioni e gli Enti Pubblici e privati.

Brindisi, 21 aprile 2023

Hits: 2

Correlati