Grave lutto nel mondo della Coldiretti di Basilicata: è morto questa notte Pietro Greco, direttore della federazione provinciale di di Matera. A strapparlo all’affetto dei suoi cari, all’età di 63 anni, una patologia di cui soffriva da alcuni mesi. Ha iniziato a lavorare in Coldiretti dai primi anni Ottanta. Per 16 anni segretario di zona a Mottola (Taranto) e per 3 anni responsabile di comprensorio. Nominato responsabile di patronato Epaca a Siracusa per 6 anni, di cui gli ultimi tre da vicedirettore. Nel 2008 direttore della federazione di Sassari e Olbia, in Sardegna. Successivamente viene nominato direttore a Ragusa e Siracusa, in Sicilia. Nel 2017 stesso incarico a Latina e Frosinone sino a novembre del 2019. Successivamente nominato direttore a Grosseto, prima di arrivare a Matera a Novembre del 2021. “Il suo attaccamento al lavoro al lavoro e alla bandiera di Coldiretti è stato sempre di esempio per tutti noi -ricorda il presidente regionale della confederazione agricola lucana, Antonio Pessolani – con Pietro se ne va un tassello fondamentale della storia della Coldiretti. Alla moglie e ai tre figli il nostro affetto e la nostra vicinanza”.

Matera 6 maggio 2023

