Incetta di premi per le classi Prime della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. Padre Pio da Pietrelcina di Pisticci del D. S. Prof.ssa Maria Di Bello nell’ambito della decima edizione del concorso “Cinefrutta- Festival della sana alimentazione” indetto dalle OP “Assofruit Italia”, “AoA” e “Terra Orti”.

Gli alunni, guidati dalla loro docente di Lettere Prof.ssa Dolores Troiano, hanno realizzato due cortometraggi che sono stati proiettati e premiati il 5 maggio 2023 nella sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni dall’attore e comico, Francesco Paolantoni e da Pia Lanciotti, volto noto della cinematografia italiana e molto apprezzata nel ruolo di Wanda Di Salvo nella serie “Mare Fuori”.

I ragazzi della Prima A in “Una sana merenda” hanno posto l’attenzione sull’importanza del consumo di ortaggi e frutta per una corretta alimentazione e hanno ricevuto il “Premio Selezione Cinefrutta”.

Il corto “I Fruttanauti: alla ricerca del Fragolon d’oro”, realizzato dalla Classe I B, si è aggiudicato, oltre al “Premio Selezione Cinefrutta”, il prestigioso premio per “Miglior cortometraggio” e un premio speciale consistente in un contributo finalizzato all’acquisto di materiale didattico o per attività extracurriculari.

Il video, libera interpretazione delle Argonautiche di Apollonio Rodio, racconta la storia di un manipolo di eroi che salva l’umanità dall’estinzione grazie al “Fragolon d’oro” e scopre la mitica terra di Basilicata dove tale fragola viene coltivata ancora oggi. Sensibilizzazione al consumo di frutta rivolta ai loro coetanei, ma anche valorizzazione e promozione dei prodotti della propria terra è lo scopo del lavoro audiovisivo, che sarà proiettato nel corso della edizione 2023 del Giffoni Film Festival nonché nel corso di campagne promozionali a tema.

