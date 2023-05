Condividi subito la notizia

Un altro eccellente personaggio della nostra città che se ne va, e che negli ultimi decenni aveva contribuito notevolmente a fare la storia del nostro centro e soprattutto del” piccolo” ,” grande” ospedale di Tinchi. E’ venuto a mancare infatti, nella giornata di ieri 4 maggio, il nostro compaesano dottor Michele Bilotta, riconosciuto professionista eccellente della sanità lucana. Da diversi anni era il responsabile del reparto di Pediatria dell’Ospedale pisticcese. Lo scomparso, ricordiamo, aveva terminato la sua lunga e onorata carriera professionale, solo pochi anni fa e tutti lo ricordano come medico eccellente, parecchio stimata dalle famiglie dei piccoli che amorevolmente curava. Persona squisita, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche per la sua ammirata educazione, semplicità, disponibilità e gentilezza verso tutti. Oltre alla sua bravura professionale, è stato anche uomo politico con esperienza di amministratore, consigliere comunale assessore e vice primo cittadino. Lo ricordiamo eletto nel Partito Socialista Italiano nella consultazione elettorale del 12 maggio 1985, ricoprendo la carica di Assessore Comunale dal 19 luglio 1985 al 17 aprile del 1989, sindaco Giovanni Polidori e impegnato nella carica di Vicesindaco dal 10 agosto 1990, al 22 luglio del 1992, Sindaco Giovanni D’Onofrio. Il Dr. Michele Bilotta, ricordiamo, era nato a Pisticci l’8 luglio 1950. Lascia la moglie Liliana, i figli Nunzio e Antonella e la sorella Pina, a cui vanno le doverose condoglianze della nostra redazione. MICHELE SELVAGGI

