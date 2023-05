Condividi subito la notizia

La Magna Grecia continua a vivere, non solo nella memoria dei popoli che l’hanno conosciuta, ma oggi,

grazie alle immense potenzialità della tecnologia, anche nel Metaverso, l’universo virtuale che ci consente

di calarci in realtà lontanissime nel tempo e nello spazio.

Da questa consapevolezza nasce il nuovo progetto “Abitare a Metaponto: ieri in Magna Grecia, oggi nel

Metaverso”, ideato dell’Associazione OCCSE, da sempre attiva nella promozione del territorio e da diversi

anni pronta a spendersi in particolare nelle attività che riescono a coniugare passato e futuro, radici e

prospettive, storia e tecnologia.

Il seminario che proponiamo alle scuole e alla popolazione tutta, non solo del nostro comune, prende il via dalla campagna di scavi dell’UNIBAS “Abitare a Metaponto”, che abbiamo contribuito a sostenere, volta ad indagare le residenze private dell’antica polis di Metapontion. Proprio in una di queste case risiedette per un ventennio circa Pitagora che per la nostra associazione ha sempre rappresentato una risorsa di valore inestimabile, il faro che continua ad illuminare la nostra terra e le sue innumerevoli ricchezze, il punto di incontro tra la storia ed il futuro.

È per questo che, nel nostro lavoro a supporto della realizzazione di una cartellonistica comunale dei siti

d’interesse turistico di Bernalda e Metaponto, avevamo già introdotto un binomio di notevole interesse,

che vogliamo riproporre e potenziare ulteriormente in questo progetto: le nostre origini greche unite alla

moderna tecnologia. Obiettivo primario del nostro lavoro, infatti, è entrare nel mondo delle giovani

OCCSE – Associazione riconosciuta con D.G.R. n. 4634/97 dal Presidente della Regione Basilicata

www.occsemagnagrecia.it | PEC: occse.magnagrecia@pec.basilicatanet.it | c.f. 90004510773

generazioni, usando gli strumenti che più si avvicinano alla loro sensibilità per introdurli in quella storia da

cui provengono e renderli consapevoli di una identità di cui dovranno essere fieri.

Pertanto la diffusione del nostro progetto comincerà nelle scuole di Bernalda e Metaponto: grazie alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici, prof. Giosuè Ferruzzi e prof.ssa Grazia Marciuliano, l’11 maggio alle 16,00 saremo presso l’IIS di Bernalda e il 12 alle 9,00 presso l’IC Pitagora.

Incontreremo i ragazzi delle scuole medie e superiori, che potranno vivere questa emozionante esperienza utilizzando i visori interattivi messi a disposizione dal nostro main sponsor, il Gruppo C2. L’immersione virtuale sarà preceduta da una presentazione Power Point che descrive il progetto avvalendosi anche della collaborazione del media-partner METACHANNEL e dei contributi video:

del Presidente della Provincia avv. Piero Marrese, che ha sostenuto e patrocinato sin da subito

l’iniziativa;

l’iniziativa; del nostro presidente onorario, prof.ssa Antonella Guida

della prof.ssa Maria Chiara Monaco, ordinario del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università

degli Studi della Basilicata, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera

e responsabile del progetto di scavo e di studio “Abitare a Metaponto”;

degli Studi della Basilicata, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera e responsabile del progetto di scavo e di studio “Abitare a Metaponto”; della nota giornalista Milena Gabanelli, autrice di un servizio sul Metaverso;

del prof. Sotirios Bekakos, dell’Università Nazionale Capodistriaca di Atene, che parlerà

dell’attualità e dell’importanza della lingua greca, in relazione alla cartellonistica comunale,

realizzata, per la prima volta, anche in lingua greca;

dell’attualità e dell’importanza della lingua greca, in relazione alla cartellonistica comunale, realizzata, per la prima volta, anche in lingua greca; di Leonardo Cardinali, consulente OCCSE nella realizzazione del

metaverso “Spatial – Land of Pitagora”;

metaverso “Spatial – Land of Pitagora”; delle Naiadi di Metapontion, il gruppo rievocativo della nostra

associazione.

Oltre agli illustri contributi citati, preme, inoltre, evidenziare il patrocinio concesso dal Console Onorario di Grecia in Brindisi, avv. Antonella Mastropaolo, e dall’Istituto Ellenico della Diplomazia

Culturale, presieduto dal prof. Haris Koudounas. Nel ringraziare, infine, gli sponsor Centro Studi e Soggiorno– SSPA e B&B Villa degli Angeli di Bernalda, auspichiamo che il lavoro che da anni svolgiamo, grazie a questa e ad altre future iniziative, diventi patrimonio di tutta la locale comunità magnogreca, convinti che se sapremo coltivare con cura i semi gettati da chi ci ha preceduti, un

giorno quei semi diventeranno piante sempre più rigogliose che diffonderanno il loro ossigeno per secoli.



5 maggio 2023

Hits: 0