Ieri sera alle ore 21.00 circa è stata attivata la Colonna Mobile Regionale di Basilicata per l’emergenza alluvione Emilia Romagna come disposto dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma.

I Comandi Provinciali di Potenza e Matera hanno inviato 9 unità formate per operare negli ambienti alluvionali, con l’utilizzo di gommoni e attrezzature per il contrasto al rischio acquatico.

Attualmente la Colonna Mobile Regionale inviata opera nel comune di Forlì per recuperare le persone bloccate nelle abitazioni.

