UN GIUSTO EQUILIBRIO TRA SICUREZZA STRADALE E MONDO AGRICOLO

Intervento di Tavolo Verde di Puglia e Basilicata

di Giuseppe Coniglio

PISTICCI– Le problematiche relative alla SS Basentana sono sempre più al centro dell’attenzione delle forze politiche, economiche e sindacali. In particolare la realizzazione dello spartitraffico nel tratto Pisticci Scalo e Territorio di Bernalda, se da una parte si ritiene che possa avere una ricaduta positiva per la il traffico e la sicurezza stradale dall’altro, invece, può modificare il contesto e l’assetto degli accessi poderali e interpoderali con conseguenze dannose per proprietari e conduttori di aziende agricole. Sul problema Tavolo Verde di Puglia e Basilicata che rappresenta gli interessi delle aziende fa espressa richiesta agli organi preposti per trovare il giusto equilibrio tra le due esigenze e quindi sollecita la definizione in tempi brevi di un progetto organico finalizzato a garantire la sicurezza stradale e un accesso agevole ai “frontisti” nelle diverse particelle. Tavolo Vede sempre sensibile ai problemi della sicurezza stradale ma anche a salvaguardia delle esigenze e dei bisogni del mondo agricolo chiede che la questione sia affrontata e risolta “nella sua interezza e contestualmente per valorizzare il territorio, di sostenere tutte le attività produttive ricadenti nell’area che si stima essere circa 3 mila ettari e garantire la sicurezza stradale”.

