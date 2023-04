Condividi subito la notizia

Dopo le domeniche di marzo dedicate alle passeggiate, i cancelli del canile comunale si apriranno al pubblico lunedì 1° maggio dalle 13.00 alle 18.00 per una nuova iniziativa “Lunch bag & Dog walking”. In questa fascia oraria sarà possibile effettuare passeggiate con i cani e fare un picnic. Come nelle precedenti iniziative, ci saranno i volontari dell’associazione Social Point Odv che forniranno guinzagli e consigli.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere momenti di incontro fra cittadini e simpatici amici a quattro zampe ospiti del canile al fine di incentivare le adozioni.

Per info e prenotazioni: socialpoint.odv@gmail.com 339/1570026 e 339/7245763

