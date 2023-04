Condividi subito la notizia

Il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, esprime grande soddisfazione per l’importante riconoscimento ottenuto da RG Impianti, l’azienda di Bernalda che opera nel settore degli impianti elettrici, dell’automazione industriale e farmaceutico da 25 anni.

L’attestato di eccellenza per la qualità del servizio offerto durante l’anno 2022 è stato attribuito alla società bernaldese da Blue Cube Chemicals, che è parte della multinazionale Olin Corporation, primo produttore mondiale di cloro e soda, nonché leader nella produzione di resine epossidiche.

“Siamo orgogliosi del fatto che RG Impianti – dichiara il Presidente De Salvo – goda di un’ampia considerazione presso il colosso mondiale della chimica, per la sua capacità di realizzare e fornire impianti elettrici, strumentazione e automazione di processo, potendo contare su una manodopera di grande esperienza che ha operato sia in Italia che all’estero nel settore petrolchimico, chimico, della produzione e distribuzione di energia, cementifero, farmaceutico, industriale in genere”.

“Basta guardare il portafoglio clienti di RG Impianti – conclude il Presidente di Confapi Matera – per comprendere che i più grandi gruppi industriali a livello mondiale, presenti sul territorio italiano, sono serviti dalla nostra associata”.

Sono sempre di più le Piccole e Medie Imprese lucane che si distinguono per la professionalità e per la serietà con cui operano quotidianamente. Il caso della società di Bernalda si aggiunge a una lunga lista di eccellenze della Basilicata.

Matera, 28 aprile 2023

Confapi Matera

Ufficio Stampa



Hits: 4