Come disposto dal Consiglio dei Ministri che ha proclamato il lutto nazionale per oggi, 24 maggio 2023, in ricordo delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emila Romagna, le bandiere dell’Unione Europea e quella della Repubblica Italiana sono esposte a mezz’asta sul balcone dell’Ufficio di Presidenza della Provincia di Brindisi.Il Presidente Toni Matarrelli e l’amministrazione tutta esprimono piena solidarietà ai cittadini romagnoli e alle famiglie colpite dai lutti.

Brindisi, 23 maggio 2023

