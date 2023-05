Condividi subito la notizia

Si chiama “Abbi CURA di te” ed è l’iniziativa organizzata dall’Associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV ETS” grazie alla quale, nella seconda metà di maggio, saranno effettuati 100 HPV-Test gratuiti (con eventuale pap-test correlato, anch’esso gratuito) ad altrettante donne che ne faranno richiesta.

“Da sempre – afferma la presidente Rosa Gentile – l’associazione Agata promuove iniziative volte a sensibilizzare all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Dopo aver organizzato giornate di prevenzione in cui abbiamo regalato preziosi controlli gratuiti sia a donne che a uomini, con ecografie addome completo, mammografie ed ecografie del seno e densitometrie ossee, in concomitanza della Festa della Mamma abbiamo voluto dare un segnale alle donne dei nostri territori con un’iniziativa a loro dedicata, nel cui titolo campeggia la parola “cura””

“È insito in ogni donna – spiega la presidente della maggiore associazione lucana di volontariato oncologico – l’istinto del “prendersi cura”. Ci si prende cura della famiglia, dei figli, di chi ha bisogno, talvolta sacrificando sé stesse. Con l’auspicio che ogni donna possa volersi bene e imparare a prendersi cura anche di sé, l’associazione Agata mette a disposizione la possibilità di effettuare – in collaborazione con il Laboratorio di Analisi Materano ed il Laboratorio PoliSan – 100 hpv-test gratuiti, finalizzati alla prevenzione del carcinoma della cervice uterina, che – come si legge nel portale salute.gov.it – in Italia rappresenta purtroppo il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età”.

“Non dimentichiamo – conclude Rosa Gentile – che l’associazione Agata è stata fondata da donne e che tante sono le donne che si impegnano quotidianamente a favore dei malati di cancro. L’iniziativa “Abbi CURA di te” è un piccolo gesto dell’associazione Agata che vuole rappresentare il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza ad ogni donna”.

“Al dono di un fiore da sempre abbiamo preferito quello di un controllo gratuito – specifica ancora la presidente Gentile. E tuttavia quest’anno non mancherà nemmeno quello. Infatti – conclude – con lo scopo di sostenere la ricerca contro il cancro, l’associazione ha acquistato dall’AIRC le azalee della ricerca, che nella domenica dedicata alla Festa della Mamma, avremo la gioia di donare alle tante ammalate che compongono la grande famiglia Agata e alle caregiver che, con amore, si occupano del malato di cancro ogni giorno”.

Gli HPV-test (con tecnica di biologia molecolare per la identificazione dei genotipi di HPV ad alto rischio) e gli eventuali pap-test correlati, saranno effettuati a cura dei professionisti dei Laboratori LMA e Polisan nella seconda metà di maggio. Il compito di Agata sarà quello di mettere a disposizione gli esami gratuitamente, grazie ai proventi del 5xmille e delle donazioni.

È possibile prenotarsi a partire da mercoledì 10 maggio, contattando l’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV ETS” al nr. 08351855372, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Hits: 14