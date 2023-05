Condividi subito la notizia

Una vera a propria festa dedicata al legame tra lettura e scienza: anche quest’anno è stata amplissima la partecipazione degli studenti delle scuole superiori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto all’edizione salentina del Premio “Asimov” per la divulgazione scientifica, coordinata dal professor Andrea Ventura del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento. Tredici gli istituti superiori del territorio che hanno partecipato a questa competizione nazionale che, giunta all’ottava edizione, ha visto circa 14mila studenti da tutta Italia leggere e recensire i libri “Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico” di Edoardo Borgomeo (Laterza), “Il secondo principio” di Marco Malvaldi (il Mulino), “In un volo di storni” di Giorgio Parisi (Rizzoli), “Serendipità – l’inatteso nella scienza” di Telmo Pievani (Raffaello Cortina), “Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all’Equatore” di Antonello Provenzale (Rizzoli) e “Tempo: il sogno di uccidere Chrónos” di Guido Tonelli (Feltrinelli).

Sono state circa 500 le recensioni scritte dalle studentesse e dagli studenti salentini, tra i quali la commissione scientifica nazionale, formata da centinaia di giurati tra docenti, ricercatori ed esperti di giornalismo e comunicazione, ha scelto di premiare:

Chiara Fanelli del Liceo scientifico “Banzi-Bazoli” di Lecce;

Chiara Cesari e Virginia Tommasi del Liceo scientifico "da Vinci" di Maglie;

Matteo Pio Fioschi e Angela Ruggio del Liceo scientifico "De Giorgi" di Lecce;

Federica D'Ospina dell'IISS "Fermi" di Lecce;

Antonio Santese del Liceo "Ferraris" di Taranto;

Giuseppe Pezzuto del Liceo classico e musicale "Palmieri" di Lecce;

Alessandro Di Leo , Carmen Rima e Flavia De Giovanni dell'IISS "Quinto Ennio" di Gallipoli;

Chiara Camastra , Leonardo Gasbarro , Grazia Emilia Miccoli e Francesco Sparviero del Liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana;

Camilla Costantini , Gemma Cito e Federico Marti del Liceo scientifico e linguistico "Vallone" di Galatina;

, e del Liceo scientifico e linguistico “Vallone” di Galatina; Giulia Marie Rose Giustizieri, Bernadette Sgambato, Sofia Spedicato e Irene Spinetta dell’IISS “Virgilio Redi” di Lecce.

Hanno inoltre ricevuto una menzione come autori della migliore recensione all’interno del proprio istituto scolastico: Benedetta Natalini per l’IISS “Medi” di Galatone e Gabriele Fattizzo per il Liceo scientifico e linguistico “Vanini” di Casarano.

Del comitato organizzatore dell’edizione salentina del Premio hanno fatto parte anche Giampaolo Co’, Maria Luisa De Giorgi, Daniela Dell’Anna e Laura Viola del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” ed Enrico Fasanelli della Sezione INFN di Lecce.

In allegato alcune immagini dell’evento conclusivo, organizzato presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”.

Lecce, 8 maggio 2023

