Con la DGR 264 è stata approvata dalla Giunta regionale la convenzione per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle aree industriali ad Apibas.

Per effetto della firma della convenzione tra le parti, a far data dal 25/05/2023, tutte le competenze già in capo al Consorzio ASI di Potenza in liquidazione coatta amministrativa sono state trasferite ad Apibas Spa.

Sul sito di APIBAS si legge quanto segue: “Si informano gli stakeholders (imprese delle aree industriali, enti, cittadini, ecc.) che, a far data dal 25/05/2023, tutte le competenze già in capo al Consorzio ASI di Potenza in liquidazione coatta amministrativa sono state trasferite ad Apibas Spa e, pertanto, la posta dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: email: info@apibas.it, Pec: apibas@pec.it.

Resta fermo che per le tematiche inerenti la gestione della liquidazione coatta amministrativa del consorzio (patrimonio immobiliare, creditori, insinuazioni ,etc.) occorrerà utilizzare il seguente indirizzo pec: consorzioasipzinlca@pec.it.

Per eventuali informazioni si invitano gli utenti a rivolgersi ad Apibas Spa, quale commissario liquidatore, ai seguenti recapiti 0971 21871 – 0971 25720”.

