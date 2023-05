Condividi subito la notizia

“Strategie di sviluppo per la Basilicata: dalla Magna Grecia alla rigenerazione dei borghi”. È questo il titolo di incontro che si è tenuto oggi in Regione per fare il punto sull’impegno istituzionale della Regione Basilicata a favore dei territori e dei borghi storici per migliorarne l’attrattività, garantirne la rigenerazione culturale, sociale ed economica e aiutare i territori interni a ristabilire i diritti di cittadinanza.

“L’incontro – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, territorio ed Energia, Cosimo Latronico- è servito a fare un punto sulla strategia introdotta dalla Giunta Bardi per la rigenerazione dei borghi e dei paesi. Lo scopo è di unire i progetti messi in campo col PNRR in cui sono coinvolti alcuni comuni del Vulture e quelli finanziati con fondi regionali per circa 50 milioni di euro che interessano oltre 36 borghi o paesi della nostra regione.

Abbiamo inoltre voluto coinvolgere personalità di rilievo come il professor Restucci – ha aggiunto Latronico – che ci darà una mano a rafforzare le nostre strategie per contrastare decadenza e lo spopolamento. Il confronto di oggi ci ha consentito inoltre di fare il punto con i sindaci su quello che amo definire un progetto di società di comunità perché tutto vada avanti celermente sia sul fronte degli interventi strutturali sia su quello degli interventi immateriali che coinvolgono associazionismo e imprese private. Fondamentale – conclude Latronico- sarà anche il contributo della Cassa Depositi e Prestiti che nell’ambito del programma dell’Unione europea di sostegno agli investimenti si è candidata per diventare “Advisory Partner” della Commissione europea e fornirà alla Regione assistenza, consulenza e supporto tecnico-operativo per il coordinamento, l’avvio ed il monitoraggio delle diverse fasi di attuazione e realizzazione degli stessi”.

