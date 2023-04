Condividi subito la notizia

Da venerdì 14 aprile è in distribuzione digitale “Tutta scena“, album d’esordio di Raffaella. Musicista, cantante, artista poliedrica, direttrice artistica di eventi e locali, studentessa del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, nel suo progetto – con otto brani originali scritti da Giacomo Pisanello, Michele Wilde e Margherita de Francesco e prodotti da Giallo e Pask1 – arriva a esprimere pienamente la sua personalità, a raccontare se stessa e tutti coloro che si rivedono nelle sue canzoni, utilizzando luoghi comuni e non della vita di ognuno, seguendo nei brani il filo rosso, un solo filo rosso: l’amore con un pizzico di rock’n roll. Dopo anni di concerti e sperimentazione con vari musicisti pugliesi (Sud Sound System, Alessandra Amoroso, Cesko degli Apres la Classe, Antonio Maggio, Michele Cortese, Marcello Zappatore solo per fare qualche nome) e con il duo Il peccato di Eva (con Daniela Cataldi), con “Tutta scena” Raffaella inaugura il suo nuovo percorso da solista, nel quale dà sfogo a tutta la sua creatività, spaziando tra rock e glam rock, pop rock, blues e rock’n’roll, delineando e mostrando il suo spiccato talento.

Domenica 16 aprile (ore 21 – ingresso libero – info 0832304896) la presentazione ufficiale alle Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con Coolclub e Radio Wau, per un nuovo appuntamento della rassegna Dischi parlanti. Dopo l’apertura con le giovani cantautrici Dalila Spagnolo e Greta Portacci, Raffaella sarà affiancata sul palco da Luigi Russo (tastiere), Roberto Fedele (batteria), Marco Piazzolla (chitarra), Tonio Longo (basso) con la partecipazione di Alessandro Dell’Anna (tromba), Luca Basile (violoncello) e Stefano Scuro (chitarra). A seguire dj set con le selezioni di Tony Zeta e Chico Perulli. Durante la serata saranno in mostra alcune opere dell’artista leccese Lisio Ferri.

Hits: 7

Correlati