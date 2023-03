Condividi subito la notizia

Esprimo molta soddisfazione per la risoluzione della questione mensa nell’Istituto penitenziario di Melfi. Era l’unico istituto lucano ad aver visto il riavvio solo parziale del servizio a seguito dell’interruzione verificatasi a gennaio, assicurando parità di trattamento per tutti gli agenti di Puglia e Basilicata.

Non garantire il servizio mensa, che è obbligatorio, avrebbe significato penalizzare gli uomini e le donne che lavorano e servono lo Stato nell’Istituto di Melfi. Gli agenti penitenziari spesso sono trascurati ma essi sono fondamentali per il sistema di giustizia italiano e per la sicurezza sociale.

Bene, dunque, il ripristino delle condizioni contrattuali in tutta la Basilicata.

Roma, 9 marzo 202

