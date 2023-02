Condividi subito la notizia

Alle 19 di questa sera si è riunito nuovamente il Presidio Operativo di Protezione Civile nella sede del COC, alla presenza del Sindaco Palmisano, per fare il punto sulla situazione meteo.

Dall’analisi di Meteo Valle d’Itria è emerso che continueranno le raffiche di vento in leggera attenuazione anche nella giornata di domani, a conferma del messaggio di allerta diramato dalla Protezione Civile Regionale che prevede un livello di allerta di tipo giallo per vento per la giornata di lunedì 6 febbraio 2023.

Restano, quindi, chiusi domani Parchi, Ville e Cimitero Comunale anche al fine di verificare eventuali presenze di rami pericolanti non ancora caduti. Non si prevedono eventi di precipitazione nevosa né significative formazioni di ghiaccio. La struttura comunale di Protezione Civile rimane allertata.

